楊千嬅在新作《麥路人》演出落魄歌女，與郭富城在快餐店相遇時，就決定用自己的人生守護2人的緣分，用情至深。她回憶第1天進組時，開心地與工作人員打招呼，但由於故事情節沈重，大家都正襟危坐。她表示這次是首次與郭富城合作：「在他的情緒帶動下，很快地投入角色。」此外，楊千嬅形容自己演出過程相當入戲，一度累到台詞都說不出，臉上掛了超大的黑眼圈，「郭富城還說有黑眼圈就對了，叫我不要補妝」，讓她好氣又好笑。

楊千嬅形容角色：「愛一個人不一定要擁有，能守候在你身邊便足夠，至少這個是我最幸福的抉擇。」此外，她所扮演的歌女登台歌唱時的濃妝豔抹外，3秒落淚的超神演技打動觀眾。她片中得知噩耗，想藉酒消愁，忍住想哭的情緒，沒想到淚水竟止不住，大顆大顆地落下，讓情緒在隱忍中釋放。這場重頭戲她拍完後，仍身陷在角色情緒裡，眼角滿溢著淚光。

楊千嬅（右）《麥路人》守候在郭富城身旁。（華映娛樂提供）

電影《麥路人》故事情節聚焦在香港的一群邊緣人，被生活催折，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」，真實反應香港的社會問題。對此，楊千嬅認為快餐店是許多小朋友獲得快樂的地方，電影是快餐店入夜後的另一面向，從更大的結構去思考社會福利、電信詐騙與貧困等問題，並也從中去探討愛。該片17日全台上映。

(中時 )