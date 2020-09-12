嘉義市長黃敏惠陪阿嬤連署，表示她高齡95歲，為兒孫健康第一個來連署。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨周六、日在22縣市設置逾百個連署點，全台同步發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」食安公投連署，嘉義市黨部今12日上午在嘉市文昌公園啟動連署，共收到300分連署書，市長黃敏惠也到場，重申豬肉議題不是藍綠之爭，是國人的健康安全，自己健康自己顧，我們要為食安把關！

黃敏惠與國民黨多位市議員都到場，參與「捍衛台灣豬，萊豬不要來」食安公投連署，黃敏惠說，看到民怨沸騰同時，我們必須凝聚大家的力量，讓中央政府知道，雖中央在對外談判可能有不得已的立場，但民意的反映，我們一定要反映給中央，以作為中央對外談判的後盾。

黃敏惠說，今天第一位參加連署是95歲黃阿嬤，她曾是老師，也是一位媽媽，帶著女兒一起來連署，都是為了家人的健康。黃強調食安是不容許打折、作利益交換，我們可以忍，但是我們不容許有害健康的任何食品進到台灣來，尤其健康安全是人民最低的底線，含有萊克多巴胺的豬肉不應該進口，這是中央應有的責任。

一個上午的連署，嘉市國民黨部收到300分連署，黨部表示這兩天的連署活動主要是想廣為周知，盡量讓大眾知道，且明天還有1天，相信連署分數會持續衝高。

(中時 )