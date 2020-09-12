中美關係持續惡化，美國軍機頻頻抵近偵查。大陸近期亦在沿海舉行多次軍事演習相抗衡。浙江省海事局周五（11日）發布航警，指解放軍周六（12日）在東海舉行軍演。另江蘇連雲港海事局周六發布航警，解放軍下周日（13日）起一連8天，在黃海南部舉行軍演。

據浙江省海事局的航警，解放軍周六上午8時至下午6時，在象山縣沿海舉行軍事演習，範圍內禁止船舶駛入上述四點連線間海域。

另據江蘇連雲港海事局周六也發布航警，指解放軍將在下周日至本月20日，每天上午8時至晚上11時演習，範圍內同樣是禁止船舶駛入上述四點連線間海域；當局將組織船舶在周邊警戒。

中方軍演已引發台灣方面高度警覺，國防部、外交部大動作在10日晚上分別召開「共機侵擾西南海空」、「共機擾台之我國立場」臨時記者會。說明共機擾台相關事宜及台灣的立場。國防部痛斥中共此舉是「嚴重的挑釁」，距離台灣最近僅90浬（約166公里），國軍對應派遣優勢兵力全程監視，並罕見以英文在推特上喊話，呼籲中共保持克制。

(中時新聞網)