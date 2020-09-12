富邦悍將新莊夢想島主題日，找來知名演員「豆花妹」蔡黃汝及唐禹哲開球，有趣的是這是蔡黃汝第4度為中職開球，且各隊都有一次，她還向味全龍喊話「快找我開球！」希望達成中職五隊開球大滿貫。

「豆花妹」蔡黃汝及唐禹哲為新戲《我的青春沒在怕》到富邦悍將主場宣傳，蔡黃汝其實有豐富開球經驗，她在2010年就曾為LaNew熊（樂天桃猿前身）開球，隔年又曾為統一獅在新莊球場開球，最近一次則是2017年，當時在台中洲際球場為中信兄弟鄉民主題日開球，今年日媒還曾翻出當年豆花妹為兄弟開球的影片，直呼「台灣的正妹真的好多啊！」

今日蔡黃汝又重回棒球場，不同的是這次有唐禹哲陪伴，「這次有唐禹哲一起感覺比較好玩，開球應該算有進步，之前都要熱身2、30分鐘，這次有丟進捕手手套。」在一旁的唐禹哲也稱讚，「丟得滿好的，練習也很準。」

蔡黃汝為中職四隊開過球，創下藝人難得紀錄，至於被問到明年味全龍加入一軍後，是否要再來開球達成唯一開球大滿貫？蔡黃汝相當興奮說，「可以嗎？可以嗎？歡迎找我跟唐禹哲！記得找我喔！」

此外唐禹哲在開球後還特地找總教練洪一中合照，「洪總是我從小到大的偶像，看到本人特別興奮，所以趕快求一張合影。」蔡黃汝在一旁也說，看到洪總就有一種氣場在。

(中時 )