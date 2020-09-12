「挺核站出來」(Stand Up for Nuclear)是由Nuclear Pride Coalition發起的國際運動，每年定期於世界各地的車站、廣場、公園，告訴人們核能的重要性，破解反核團體散布的迷思。2020年9月份的每個週末，全球各大城市都有串聯活動。台灣方面，由氣候先鋒者聯盟、媽媽挺核聯盟、核能流言終結者，於9月12日在中正紀念堂廣場響應。

媽媽挺核聯盟創辦人Jessica Lu表示，自己是兩個孩子的媽，從來沒想過會成為挺核人士，當政府無視公投結果堅持廢核，取而代之的竟是碳排放更多的天然氣燃煤，以及炒作土地破壞生態的風電光電後，決定要為能源正義做些事情。她的兒子患有氣喘，女兒常鼻子過敏，更有不抽菸的女性友人得了肺腺癌，空氣品質是媽媽們越來越關注的議題，她投身核四公投連署，創辦社團來推廣核能科普。雖不是理科媽媽，她覺得核能並不難懂，要用一般人的視角把複雜的理論簡單的說出來，只要相信科學，核能發電的優點很容易能被關心孩子健康、地球暖化的媽媽們接受。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，身為一個台電員工，比別人更清楚，龍門電廠是一個具備安全條件，可以被完成且符合安全要求的電廠，成為個減碳的利器。已經投入3000億完成超過95％的進度，突然說要直接報廢，這是瘋狂的決策，政府沒有給我們任何的理由。在人民未做出決定前，執政者為何能憑個人喜惡而決定報廢而不選擇啟封？他與一群夥伴們這兩年多來，全力推動公民投票避免政府扼殺核能，以及重啟核四。同時也渴望把這個消息向全世界擴散，台灣政府瘋狂的行徑在加速傷害地球。

核能流言終結者創辦人黃士修表示，2018年以核養綠公投通過後，各國都在關注台灣的核能與民主發展，尤其是同在亞洲的日本與韓國。日本經歷原子彈和核災，仍然陸續重啟核電，韓國透過公民審議，持續興建新的核電機組。他與夥伴們更取得歐盟官方的正式回信，確認綠色政綱包含核能，證明台灣事實查核中心夥同反核學者，刻意製造假新聞。然而，執政黨與反核利益團體掌握龐大資源，他們這樣的公民團體需要集結更多微小的力量，才能夠對抗廢核的利益結構，讓世界看到台灣。

(中時 )