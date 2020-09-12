港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，還被封為「最美小龍女」，近日她在新戲《海棠經雨胭脂透》挑戰演出惡人朗太太一角，讓粉絲不習慣喊抗議，她便溫言相勸，並透露過去演小龍女實有入戲太深的經歷。

李若彤接受LiTV專訪，談到在《海棠經雨胭脂透》飾演壞媽媽，不只被入戲粉絲抗議女神不能演壞媽媽，還有探班粉絲特地對她說：「我不接受！妳是小龍女怎麼可以演媽媽？」，讓她無奈又好笑，只能開導對方要懂得接受歲月催人的事實，時光荏苒了，自己已成熟到足以演出母親一角，貼心安慰著氣呼呼的粉絲。

李若彤在新戲《海棠經雨胭脂透》演出壞媽媽，有粉絲不能接受。（圖／LiTV、李若彤工作室提供）

至於演心機重的壞女人會比較辛苦嗎？李若彤則說：「怎麼會辛苦呢？這是演員必須所承擔，要懂得入戲也要學會出戲」，透露自己曾因演小龍女太入戲而走不出來，覺得自己就像小龍女般際遇很可憐，「在經過一年多後的磨練，我才學會現實與角色的拿捏，同時也學到怎樣更深入角色靈魂，像演出壞人時，我會去了解這個壞人是什麼原因變壞？沒有人一開始就使壞，我要用什麼方式傳達給觀眾各種面象？」

金庸老師過去曾盛讚李若彤「小龍女就是長這樣！」讓她謙虛直呼不敢當，「每個『神鵰俠侶』版本的小龍女都是無可取代，因為這代表著大家那時最美的回憶！」而當時她與古天樂組「神鵰CP」，兩人相隔16年才重聚，今年她出新書還邀到對方撰序，讓李若彤感謝的同時，也說看到古天樂無私大愛幫助很多弱勢朋友，很為他驕傲！

李若彤挑戰演惡婦，坦言不會重譯昔日角色。（圖／LiTV、李若彤工作室提供）

若有機會再重新演繹自己的作品，像是小龍女、王語嫣、楊八妹，李若彤是否會考慮？她則說：「如果人生能重來，我會做出不同的選擇、不同的決定，我覺得再做第二次的話，肯定不比當初的初心更加動人！就讓那些存在於彼此的美好回憶裡吧！」話一出，敲醒了所有粉絲的時空幻想，李若彤之於所有演過的角色，宣告全部都絕版了！

(中時新聞網)