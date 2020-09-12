許多紀錄片愛好者在活動甫起跑就火速報名，人氣爆棚。（新北市新聞局提供）

新北市政府今（12日）及明（13）日在台北矽谷舉辦紀錄片講座，以「給紀錄片工作者的六堂課」為名，從藝術紀錄片觀點、國際行銷、群眾募資、剪輯、發行及提案等層面，給紀錄片工作者實際協助，並邀請國際級剪接大師廖慶松、金馬獎評審團特別獎獲獎導演黃明川、影展獎項常勝軍導演賀照緹、台北電影節總監李亞梅、台北電影獎最佳紀錄片獲獎導演黃嘉俊，及資深國際紀錄片製作人史祖德等大師到場授課，吸引許多紀錄片愛好者在活動甫起跑就火速報名，場場人氣爆棚。

「新北市紀錄片這10年來，真的很感謝所有導演、監製的幫助！」新聞局長蔣志薇表示，新聞局10年來協助許多紀錄片創作者完成84部紀錄短片，這些短片中，有些發展成長片，進而在院線上映，都多虧了業界導演、監製的指教，才能扶植、培育優秀的新生代導演及作品。

蔣志薇指出，新聞局安排這場為期兩天的紀錄片講座「6堂課」，邀請實務界真正具份量的大師，共同規劃多元面向，給予紀錄片工作者實質幫助，也希望藉由這6場講座，讓大師的經驗，無論是從企劃製作、後製、上院線宣傳及群眾募資都得以傳承。

此外， 為了鼓勵更多優秀的紀錄片作品，幫助更多紀錄片導演，蔣志薇也鼓勵大家參加新北市紀錄片獎徵件活動，角逐一萬美元的獎金。她說，「對於商業大片來說，一萬美元根本是杯水車薪，可是對紀錄片來講，也許是第一桶金，讓導演有經費添購器材，也補貼一些旅費。獎金也許微薄，但希望鼓勵大家繼續前進。」

今年新北市紀錄片講座以「藝術紀錄片觀點」、「如何讓台灣紀錄片走向國際」、「現實與理想之間 · 紀錄片導演與群眾募資」、「紀錄片的剪輯經驗談」、「紀錄片提案方法」及「紀錄片發行與版權銷售」等六大主題進行，讓對紀錄片有興趣的民眾、學生及影像工作者，都有機會與專業導演、監製跨域交流，對從事紀錄片工作者也可提升創作力與續航力。

值得一提的是，今年10月27日起至11月21日將登場的「新北市國際紀錄片月」，放映片單囊括台、港、中、美、土耳其等地題材的作品，活動地點在府中15紀錄片放映院及台北市光點華山電影館，喜愛紀錄片的觀眾千萬不要錯過。欲知更多工作坊詳細內容及紀錄片相關活動，請上臉書搜尋「感動，無所不在！」

(中時 )