台北市立成功高中為迎接百週年校慶，特別成立校友中心，成功高中新任校長孫明峯、校友會理事長聲寶公司董事長陳盛沺、副理事長志聖工業公司董事長梁茂生、大同住重公司董事林佳添等人今共同揭幕啟用，未來將作校友會辦公室使用，讓6萬多位校友，又多了一個新家。

成功校友中心啟用典禮，現場還有中研院副院長劉扶東、台中市副市長令狐榮達、台北市議員戴錫欽、前警政署長王卓鈞等多位校友共同參與揭幕，與百位師生校友的見證祝福下，為成功高中2022年5月的建校百周年校慶揭開序幕。

校友中心在台北市濟南路二段4號一樓，距離成功高中一個路口，與台大城中校區、李國鼎故居及齊東詩社連成一片文化的綠帶，人文氣息濃厚，目前校友中心後方是塊空地，成功高中校友會表示，未來將斥資1000萬元興建「成功樓」。

成功高中近百年來為國家社會培育無數人才，包含前副總統連戰、駐日代表謝長廷、台北市前市長郝龍斌等，孫明峯表示，看到這麼多傑出熱心的校友奉獻母校，非常感動，代表全體師生，感謝校友會對母校的無私大愛。理事長陳盛沺指出，感謝各界校友有錢出錢有力出力，一起來擦亮成功的歷史光澤，展現成功的百年榮景。

(中時 )