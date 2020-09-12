台鐵海線新埔至白沙屯段12日下午驚傳死傷事故。（台鐵提供／巫靜婷苗栗傳真）

台鐵西部幹線，海線新埔至白沙屯段，12日下午傳出死傷事故，台鐵指出，130次(彰化開往基隆，自強號)下午4點57於新埔站西線出發號誌機處，撞到侵入路線之路人，單線雙向不通，新埔至白沙屯間啟動公路接駁，即時起成立二級應變小組。

台鐵海線新埔至白沙屯段驚傳死傷事故，雙向列車延誤。（台鐵提供／巫靜婷苗栗傳真）

台鐵簡訊指出，受130次自強號事故影響，自下午4點57分起，新埔站至白沙屯站間南下、北上列車有延誤情形，預計晚間7點恢復。

苗栗縣消防局第四大隊表示，救護人員抵達現場，遭火車撞擊之傷患身體多處骨折、臟器外露已明顯死亡，全案交由鐵道警方處理，目測為男性，年約4、50歲。

據了解，現場非平交道，為新埔車站往北約100公尺鐵軌上。列車長現場表示，該男子疑似全身赤裸，走到一般人不會行經的地方，直接往邊坡跳，遭到火車撞擊。詳細事故原因有待警方調查。

稍早台鐵再發聲明，9月12日130次自強號(彰化開往基隆)在16:57於新埔站西線出發號誌機處，撞到侵入路線之路人，造成單線雙向不通，立即成立二級應變小組。

應變措施：

新埔=白沙屯間啟動公路接駁。

2548次在新埔站改做2543次、2543次白沙屯改做2548次。

經鐵路警察蒐證、處理後，18:28放行，18:35(晚99分)開車。

已請竹南站準備350份的麵包和礦泉水慰問旅客。

為撿拾大體需要，18:48路線持續封鎖中，影響統計中。

(中時 )