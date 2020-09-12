富邦悍將後援投手李建勳昨日達成生涯一軍初登板，主投1.1局被敲3安、失1分，表現中規中矩，總教練洪一中誇獎他心理素質很不錯，此外他190公分的高大身材以及落腮鬍的造型讓人過目不忘，李建勳則笑說留鬍子其實也算無心插柳。

李建勳是富邦悍將去年選秀第10指名選進的投手，本季在二軍前6場出賽都沒失分，13場出賽自責分率5.52，昨日雖然初登板有失分，不過仍獲得洪總稱讚，「他看起來不會怯場，投得好不好是技術面的問題，心理素質還不錯。」

不過其實李建勳在上場練時相當緊張，還丟了2顆大暴投，「上場很緊張，但還好比賽有投進好球帶，算不錯，沒有太多很偏差的壞球。」退場後教練也向他說整體表現不錯，希望他繼續保持，並盡快適應一軍氣氛。

收到上一軍通知時，李建勳坦言嚇了一跳，「當下就開始緊張了，不過游霆崴在旁邊恭喜我，要我不要緊張，上去就好好比賽。」李建勳說在一軍出賽跟二軍差很多，光是觀眾歡呼聲就會讓人很激動。

此外李建勳最令人印象深刻的就是落腮鬍，他解釋之所以會留鬍子也跟球運有關，「平時鬍子長很快，今年有一次懶惰沒刮，剛好那時候丟很好都沒失分，防護員就要我不要刮鬍子，留鬍子看起來也比較有殺氣。」

(中時 )