嘉義市警察局規畫攀岩、斜降、垂降、原住民射箭及走獨木橋等原力活動，以及小型電動警用機車，供現場小朋友們體驗，親子們玩得不亦樂乎。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局規畫攀岩、斜降、垂降、原住民射箭及走獨木橋等原力活動，以及小型電動警用機車，供現場小朋友們體驗，親子們玩得不亦樂乎。（呂妍庭攝）

現場還有烤大豬盡情享用，讓平日忙碌的警察難得度過歡樂、悠閒親子日。（市警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

全國警察機關原住民員工親子活動12日分五區同步舉行，嘉義市警察局今聚集嘉南高屏區各警察機關原住民同仁、眷屬約300人，在鄒族樂曲陪伴下，來自各原民族的警察、警眷除欣賞歌舞表演，孩童們還體驗攀岩、垂降、射箭等原力活動，加上烤大豬盡情享用，平日忙碌的警察難得度過歡樂、悠閒親子日。

嘉義市政府警察局舉辦「109年嘉南高屏區各警察機關原住民員工推展原住民族傳統文化暨親職(子)活動」，會中特別邀請阿里山鄒族原住民以震撼人心的「狩獵舞」揭開序幕，呈現原住民的動感與魅力，加上市警局規畫攀岩、斜降、垂降、原住民射箭及走獨木橋等原力活動，以及小型電動警用機車，供現場小朋友們騎乘、穿著及照相，親子們玩得不亦樂乎。

市警局長張樹德表示，員警因警察勤務繁重，很少有時間可以陪伴家人，讓親子間互動無法像一般家庭來的親密，特別利用本活動加強情感聯繫，並提升原住民同仁對於警察團體的認同感，更能讓同仁放下平日工作的辛勞，與家人享受親子時光。

(中時 )