新生活創立珍媽工坊讓弱勢家庭藉由生產、販售、自立。（新北市社會局提供）

新生活創辦人羅素如（左2）介紹珍媽工坊所生產的各項產品，幫助單親媽媽工作自立。（新北市社會局提供）

「千禧有愛，共享新生活！」國際獅子會300A2區千禧獅子會為關心偏區弱勢，今（12日）全體獅兄特地前往三芝新生活社會福利發展促進會珍媽工坊前，捐贈一輛物資車，以方便載運便當和生活必需品給北海岸的弱勢家庭。千禧獅子會會長黃桂芳表示，獅友們看到該會在偏區札實的服務兒少老障新住民，因此決定「千禧7號」車捐給新生活。

黃桂芳偕同獅子會300A2區總監黃美麗、秘書長羅賢俐、專區主席賴景維及千禧全體獅友，一早就到珍媽工坊參觀，新生活促進會創辦人羅素如表示，新生活以「老有所終、壯有所用、幼有所長」為宗旨，每天送出300個便當給北海岸的獨居長輩和弱勢家庭；開設珍媽工坊，讓單親、新住民能夠工作生產；16年來開辦小衛星快樂學習堂，已服務過1,600多個弱勢孩子，免費幫忙課後輔導，因山區及海邊地形崎嶇難行，已開壞了9輛二手車，非常感謝千禧贈送一輛全新的物資運送車。

黃美麗表示，300A2區獅子會的精神是「美麗人生、服務為先」，哪裡有需要就會看到獅子會在那裏服務。黃桂芳則表示，千禧會2000年成立，迄今剛滿20年，已送出7輛車，其中光今年就送給新北市2輛，另1輛是在今年2月間送給萬里街友重建中心，主要是看到新北市長侯友宜的用心市政，以及社會局長張錦麗也來自300A2區京華獅子會的牽線，更有副局長許秀能提出詳盡的服務方案供參考，因此這幾年資源都投注在新北市。

許秀能和身障科長徐綺櫻出席捐贈儀式，並頒贈感謝狀，許秀能表示，千禧會在決定捐贈前均會實地了解，仔細評估，將經費挹注在最需要的地方，非常感謝會長和全體獅兄嫂的愛心。

(中時 )