車禍造成車上駕駛與乘客兩人送醫治療，事故原因有待釐清。（金山警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市金山區今天下午下起豪大雨，一輛自小客車從金山往石門行經台二線36.4公里處時，疑因天雨路滑視線不佳，致車輛打滑自撞護欄，車頭全毀，車內2名乘客受擦挫傷，意識清楚，送往台大金山醫院救治，事故原因還有待釐清。

警方表示，江姓駕駛酒測值為0MG／L，車禍現場經金山警分局員警迅速到場處理，拖吊事故車輛並排除事故現場散落物後已恢復通車，呼籲民眾於天候不佳時應小心駕駛，切忌貪快，隨時注意路前狀況及交通號誌，避免發生車禍。

(中時 )