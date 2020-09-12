北海岸暴雨 自小客打滑自撞分隔島2人傷 17:452020/09/12 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山下午下起大雨，1輛自小客車疑打滑自撞護欄，造成車頭全毀。（金山警分局提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車禍造成車上駕駛與乘客兩人送醫治療，事故原因有待釐清。（金山警分局提供／許家寧新北傳真） 新北市金山區今天下午下起豪大雨，一輛自小客車從金山往石門行經台二線36.4公里處時，疑因天雨路滑視線不佳，致車輛打滑自撞護欄，車頭全毀，車內2名乘客受擦挫傷，意識清楚，送往台大金山醫院救治，事故原因還有待釐清。 警方表示，江姓駕駛酒測值為0MG／L，車禍現場經金山警分局員警迅速到場處理，拖吊事故車輛並排除事故現場散落物後已恢復通車，呼籲民眾於天候不佳時應小心駕駛，切忌貪快，隨時注意路前狀況及交通號誌，避免發生車禍。 (中時 ) #金山 #現場 #車輛 #車禍 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》境外移入確診產子 醫護如臨大敵 07:022020/09/12 政治 姊弟戀起口角變恐怖情人！屏東男猛刺遛狗女友數刀逃逸 10:352020/09/12 社會 星宇追月號14日開賣 聯手半島秘境奢華露營、日本米其林鳥喜串燒 21:412020/09/11 財經 私密照曝光他們竟有一腿 甜蜜教主被舊愛「衝康」洩裸身證據 09:002020/09/12 娛樂 中職》悍將新軍入陣 簽4新秀＋2自培 10:422020/09/11 體育 上海入境蘇浙皖 採3＋11隔離 04:102020/09/11 話題觀察 該怎麼「蕉」代？ 擋人做生意 店家出奇招 14:132020/09/11 社會 聖約翰科大率新生 淨灘護海洋 04:102020/09/11 地方新聞 基隆市核安第26號演習實兵演練11日登場 09:282020/09/12 寶島 失智男柳營偏僻山區閒晃數小時 熱心民眾報警助返家 19:382020/09/11 寶島 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 成大男學生系館頂樓輕生 身旁留紙條「不要再找我」 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 單親男童沿街賣茶葉蛋一包50 網驚爆背後黑暗真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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