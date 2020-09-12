2020饕寶好物生活節12日在新竹市北大公園熱鬧舉辦，由新竹巿政府與勞動部勞動力發展署邀請34家來自桃竹苗地區多元社區特色產業，展售特色美食、文創好物、農特產品、中秋禮盒和體驗遊程等，近200種好物，吸引大批民眾同樂，現場買氣強強滾，場面溫馨熱鬧。

活動由台灣原住民音樂教育推廣協會的熱情音樂揭開序幕，勞動部勞動力發展署主任祕書王玉珊表示，勞動部自2002年起陸續推動多元就業開發方案與培力就業計畫，輔導非營利組織團體傳承地方特色產業，以發展永續經營的社會企業為目標。

勞動部每年舉辦大型展售活動，就是希望多元培力單位的優質商品及服務能夠被看見，今年特別從輔導單位中遴選出8組優秀金牌店家頒奬表揚，同時鼓勵各單位不斷精進，一起促進地方產業發展、創造地方商機。

副市長沈慧虹致詞時表示，饕寶好物生活節讓多元社區特色與新竹市步行城巿融合，讓竹塹城也是好生活的城巿。現場竹巿喜憨兒餐廳也辦理中秋送愛到部落活動，將充滿愛與鼓勵的禮盒，送到每個偏鄉學童手中，點亮學童的笑臉。

中秋佳節將至，在疫情考驗下，新竹巿政府與勞動部勞動力發展署希望民眾能共同支持喜憨兒中秋月餅，現場還有新竹市喜憨兒烘焙餐廳、慢飛兒庇護工場、竹夢園—希望工坊，近60名身心障礙者工作成果也於現場展示，許多民眾認購2組庇護工場真心良品，政府加碼1組，將這份溫暖分送偏鄉弱勢及學童。

慢飛兒庇護工場咖啡訂購專線：03-5366780、03-5366555；竹夢園-希望工坊迎中秋熱線 03-5152464、03-5322886；新竹市喜憨兒烘焙餐廳專線：03-5748134。勞工處歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900分機40、20。

(中時 )