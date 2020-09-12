國立成功大學12日開幕成大數位智造工坊，推動台灣建築產業數位轉型。（成大提供／李宜杰台南傳真）

為推動台灣建築產業數位轉型，成大數位智造工坊（Robot Aided Creation and Construction, RAC-Coon）以「智慧營建」為重點發展核心，強調機器輔助創作與建造，跳脫實驗室局限，創造全台雙唯一。工坊配置2支目前全台學界最大舉重力的機械手臂，構建出從設計到製造的人機協作真實場域，也是全台唯一可提供智慧營建全方位解決方案的獨創場域。

成大數位智造工坊執行長杜怡萱指出，建築元件和營建尺度，須具高負重力的機械手臂協助，工坊配置2支載重300公斤的KUKA機械手臂，是全台校園實驗室創舉。

杜怡萱也說，工坊除將大樓內部結構實驗室部分，改造成適合跨領域教學的環境，另設有2支上銀中型機械手臂，建置大小不同尺度的機械手臂實作場域，並建立建築材料與結構測試設備的連結，提供全台唯一從設計到製造，再延伸到建築結構真實性測試的完整智慧營建實驗場域。

數位智造工坊副執行長沈揚庭也提到，跨領域人機協作型（Human-Robot Collaboration）人才育成，強調解決問題能力，帶出多觸角跨域整合的專案型教學模式，翻轉教學現場。新型人才的輸入，也誘發建築產業產生營建模式的數位轉型，「人機協同」的新型態工作模式，有助吸引跨域人才加入建築產業鏈，進而創造國際競爭優勢，使這波數位轉型成為新的國家競爭力。

成大12日下午舉辦開幕式，現場由成功大學校長蘇慧貞親自操作機械手臂，為「數位雲牆」搭上拱心石，宣告成大肩負社會創新使命，正式邁入建築界工業4.0的「智慧營建」殿堂。

(中時 )