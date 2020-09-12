近來台海兩岸關係緊繃，外傳東沙島被包圍，而同屬離島的馬祖正在推動運動結合觀光，今（12）日在西莒島舉辦2020年定向越野賽，身為馬防部指揮官章元勳一派輕鬆表示，國人大可來馬祖比賽、觀光，馬祖絕對不會有事，安全得很。

西莒的定向越野賽有軍方的武器展示、節目表演，說明軍方配合政策的進行，指揮官章元勳說，軍人本是應該強身報國、保家衛國，軍人對地方的運動賽事參與、尤其在馬祖，絕對不會落於人後。

章元勳指出，軍方絕對呼應軍民一家，以定向越野為例，不只體力、而且考驗智能，馬祖每個島各有不同的比賽方式，莒光的定向越野賽發揮軍民合諧精神，一起用心用力建設地方，所以軍方的配合是不會有問題。

今年因疫情的關係，馬祖的外國觀光客較少，但是國內觀光客很多，所以軍人會對賽事共襄盛舉，共繁共榮，促進活動蓬勃成功。

軍方非常讚成莒光島舉辦定向越野比賽，章元勳表示，今年他特別帶來指揮部的舞龍隊伍來到現場表演，「我是半個馬祖人」，馬祖人在地形限制下要創造最大能量、辦出不一樣活動，這種精神與軍人堅毅保鄉為國是不謀而合。

章元勳說，最近調查台灣居民有70％認為，兩岸關係有點緊張，外島會被包圍，不過，請大家放心，馬祖有4鄉5島目前通通都好，若是外島情偵、防禦有任何鬆懈，我還可以接受訪問嗎？連江縣長劉增應接話：「應是固若金湯。」

(中時 )