小朋友拿起粉筆在馬路上作畫，表情有夠認真。（邱立雅攝）

小朋友畫畫速度超快，沒多久馬路上都被畫滿了。（邱立雅攝）

新竹市政府為讓孩子們享受在街道塗鴉的樂趣，12日封起中山路部分路段舉辦封街趴，邀請小朋友在馬路上盡情作畫，只見小朋友們領取粉筆後，開心趴在地上作畫，沒多久整片馬路都是可愛繽紛的塗鴉作品。活動結束後也有水車將塗鴉們一一清除，還給市民乾淨的生活空間。

全台唯一封街、讓孩子可以安全在馬路塗鴉的大型親子活動在新竹市府廣場前熱鬧登場，市長林智堅表示，新竹一直以成為幸福兒童城市為目標，希望孩子在遵守防疫規定的同時，盡情享受在馬路上塗鴉的樂趣。

「把街道還給孩子，讓整條中山路成為孩子的遊樂場。」林智堅表示，去年市府與還我特色公園行動聯盟攜手舉辦「2019上街玩耍吧！」封街活動，吸引2000多名親子同樂，今年再度舉辦馬路封街塗鴉趴，讓大、小朋友都可以享受坐在馬路上畫畫、闖關的樂趣。

封街趴除了讓孩子可以在中山路上畫畫，城銷處長顏章聖表示，現場還有8個闖關遊戲，孩子可以用紙板做刀劍、盔甲，用各種可愛的蔬果造型道具擊敗壞菌，認識蔬果對健康的重要性，闖關成功就可贏得好吃又健康的水果。

周末封街趴兩天活動從下午4時到晚上9時，小朋友只要填寫資料即可免費入場，市府提醒配合防疫，請民眾全程戴口罩。另外，兩天活動的上午10時至晚上10時，中正路從世界街到中央路口與中山路從中正路到大同路口將實施封街管制。

(中時 )