威尼斯影展台灣時間11日晚間首映電影《游牧人生》（暫譯，Nomadland），該片由奧斯卡金像影后法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）主演兼電影監製，並由漫威電影《永恆族》的大陸女導演趙婷執導筒，這也是本屆威尼斯主競賽單元唯一的華人導演代表。2人雖無法親自到水都，但仍透過視訊參與記者會，法蘭西絲談到這部片製作契機時，她說：「我的朋友、也是該片製作人彼得，當時寄給我《游牧人生》的原著，我讀了之後，他問我要不要選這本書改編成電影，我回『為什麼不？』不久之後，我看了趙婷之前作品《重生騎士》後非常喜歡，於是想見她一面。我想和她一起拍些好的電影，接著就發生了後來的一切。」

《游牧人生》故事描述一名60多歲的女子，在經濟大蕭條時失去所有，居住在貨車上的她開始穿越美國西部，過著現代遊牧生活的公路之旅。趙婷將攝影機對準了美國的邊緣族群「房車族」，也帶出隱藏其中的社會議題。放映後首波口碑絕佳，在知名影評網站「爛番茄」拿下100％佳績，在影展場刊中的排名也數一數二，成為目前爭奪金獅獎的熱門之作，法蘭西絲麥多曼也可望憑此片角逐威尼斯影后。

威尼斯影展也在11日率先頒發會外賽，其中費比西影評人獎得獎名單由入選主競賽單元的印度片《信徒》（暫譯，The Disciple）及地平線／國際影評人週單元的伊朗片《不毛之地》（暫譯，The Wasteland）獲得；三大會外單元得獎名單也出爐，由俄羅斯片《The Whaler Boy》拿下威尼斯日首獎「GdA 導演獎」，酷兒獅獎則為美國片《The World to Come》，國際影評人週大獎則由《Ghosts》奪得。威尼斯影展頒獎典禮將在明（13日）凌晨舉行，公布主要獎項得獎名單。

(中時 )