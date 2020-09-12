花蓮縣警局轄區遍及部落、高山，原住民警察比例高，警政署及原住民族委員會今合辦警察機關原住民員工親子互動與交流活動，在縣府前草地提供豐盛美味的原住民風味料理外，同時規劃原住民歌舞表演，在場員警紛紛下場載歌載舞，展現無窮活力與才藝，讓與會原住民員警享用美食，也難得放鬆心情，享受專屬於他們的節慶。

今年度適逢原住民族正名26週年，為紀念並肯定原住民族在臺灣的歷史發展，警政署與原住民族委員會共同辦理這場節慶活動，各縣市分5個區域同步舉辦，花東則規劃「原警共舞」及原住民族風味餐等體驗，花蓮縣警局在縣府前草地活動現場，安排原住民族團體表演節目，還邀大家一起跳大會舞，氣氛相當熱絡，也讓警眷對警察工作有近一步了解。

花蓮縣警局長林樹徽表示，原住民員警是警察團隊不可或缺的優秀成員，尤其能返鄉服務，對偏鄉山林治安能有效掌握，也鼓勵原住民員警能選擇優先返回原鄉服務，一棒一棒傳承，為部落治安打拚。

(中時 )