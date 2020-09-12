2020年國際大學體育日（IDUS）慶祝活動今天（12日）開跑，來自13個國家、合計30名外籍生齊聚一堂，透過3天的課程及運動體驗，深入了解世界大學體育日之價值，首日活動的重頭戲更安排體育署署長張少熙帶隊觀看中華職棒（CPBL）賽事。

今年IDUS邀請30名目前在台就學中的外籍生參與，其中19人來自亞洲國家，包括代表中州科大參與UBA大專籃球聯賽的蒙古籍主力球員白薩、沙鹿、蘇格爾，另有墨西哥、奈及利亞、秘魯及巴西籍學員，分別就讀於國內14所大專院校。

活動今天上午展開，教育部體育署副署長林哲宏及大專體育總會秘書長曾慶裕都出席致詞，為3天的IDUS活動揭開序幕。下午則由國際大學體育總會（FISU）公關總監Tina Sharma及亞洲大學運動總會（AUSF）司庫司徒振輝為學員進行視訊課程。

觀摩中華職棒賽事則是此次活動一大亮點，今年在全球疫情籠罩之下，我國因政府防疫有成，讓國內體育賽事得以照常進行，尤其最受國人歡迎的中華職棒賽事，今年4月12日展開新球季，是全球第一個開打的職業聯盟，成為世界焦點。

在體育署署長張少熙、大專體總會長江漢聲及秘書長曾慶裕的帶領下，學員晚間前往新莊棒球場，觀看中職富邦悍將隊在主場迎戰樂天桃猿隊的比賽，富邦悍將副領隊陳昭如也在賽前親自說明，我國職棒如何配合國家防疫政策、讓比賽得以順利進行，成為他國典範。

對於許多參與的外籍學員來說，觀看台灣職棒賽事是相當新鮮且有趣的體驗，尤其在全球疫情大流行之際，還能與數千名球迷一同在安心的球場環境內觀賽、同樂，度過一晚豐富且精彩的棒球饗宴。

體育署署長張少熙表示他非常支持職業運動，「這是社會正向力量，職業棒球發展到一個程度，代表國家非常強盛，任內若有機會希望讓運動產業更蓬勃發展，發展好運動員才能被看見。」

對於許多參與的外籍學員來說，觀看台灣職棒賽事是相當新鮮且有趣的體驗。（富邦悍將提供）

體育署署長張少熙。（鄧心瑜攝）

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