電影院裡燈光昏暗，有些不肖人士會在裡面做奇怪的事情，一名媽媽在臉書指控，今（12日）下午，帶女兒到中山區電影院看電影，15歲女兒旁邊坐一名光頭男子，等到燈光暗下來時，竟掏出下體，開始打手槍，媽媽當場揭發噁男行徑，並報警逮人。

光頭男狡辯「我是在抓癢」(圖/取自爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示「帶家人到影城看電影，卻碰到狼」，一名戴口罩的光頭男子，坐在15歲女兒旁邊位置，等電影開始播放，影廳裡燈光逐漸暗下來，光頭男竟掏鳥並開始打手槍，女兒見狀馬上告知，原PO直接當場揭發變態男子行為。

但光頭男不僅否認，還狡辯「我是在抓癢」，氣憤的女網友決定馬上報警，沒多久警方到現場後，也將這名40歲的光頭羅姓男子，帶回大直派出所偵訊。

文章曝光後，網友直呼真的很噁心，痛斥「有夠誇張，噁心」、「噁爆了，基本的羞恥心都沒有！」、「心理變態」、「鬧大就會有人重視了」、「是看哪部？怎麼會看到打手槍」、「真的是有事嗎？哪裡都不安全」、「噁爆了，基本的羞恥心都沒有」。

(中時新聞網)