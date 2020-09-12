國民黨發起「捍衛台灣豬、萊豬不要來」全國串連活動，今起在各地展開連署，國民黨立委費鴻泰在北市光復市場進行首場連署活動，向全民宣講，痛批蔡政府要把瘦肉精美化成營養品，前衛生署長楊志良也怒嗆衛福部長陳時中，「這個老弟，實在不怎麼樣」。

連署除了立委曾銘宗、市議員徐巧芯等到場，還請到楊志良參加，楊志良現場怒嗆陳時中，說願帶頭吃三個月，但說自己有三高，而全台灣有300萬人有三高啊，「這個老弟，實在不怎麼樣」。費鴻泰表示，蔡政府鋪天蓋地的高調，說瘦肉精美豬很安全、吃了好棒棒，自欺欺人外，一方面又不斷自打臉。

費鴻泰指出，農委會說進口豬可以有瘦肉精，但國內豬不准用，衛福部說瘦肉精美豬很安全，但全面標示越細越好，最後教育部說瘦肉精美豬沒問題，但學校絕對禁用，蔡政府根本精神錯亂。

費鴻泰直言，瘦肉精美豬究竟是安全還是不安全，民眾能不能吃，蔡英文政府自己還沒有吃瘦肉精美豬就精神錯亂，民進黨政府的囂張蠻橫， 老百姓別無他法，呼籲全民站出來，用「公投連署」反對瘦肉精美豬 入台，制衡鴨霸惡劣的政府。

(中時 )