美國總統川普在傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版的新書中證實，早在疫情延燒美國之前，他就知道新冠病毒「非常危險」，並稱他甚至直言就是要「淡化疫情」。對此，前立委林濁水表示，川普遭此重擊，大事不妙了。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社9日報導，揭發水門案的美國傳奇調查記者伍華德15日即將出版新書《盛怒》（Rage，暫譯），新書中涵蓋了他與川普從2019年12月5日至2020年7月21日期間進行的18次訪談內容。

林濁水今(12日)在臉書上表示，「水門案」記者伍華德將出新書，內容和錄音檔披露，川普在美國出現首例病例前，就知道新冠肺炎病毒有致命威脅，但是淡化處理，不想造成恐慌。而內容一經披露，主流媒體嘩然於川普公然說謊，誤導疫情，造成病毒蔓延。

林濁水指出，他之前就判斷，川普的民粹主義是美災情根源之一，現在伍華德追加了川普證詞，引起主流媒體聚焦追究，這位高舉反中大旗、肆無忌憚的民粹英雄，遭此重擊，大事不妙。

網友們也留言回應，「川普民調上升的原因不是光撿到槍這麼膚淺，還有很多政策上的補貼和民主黨放火等原因」、「疫情每國家都不一樣，台灣也差點讓普篩造成可能的嚴重後果」、「可惜的是美國現今只能選擇智障與瘋子」。

(中時新聞網)