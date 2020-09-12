美國加州發生森林大火，易經命理老師高煜霖看卦象預言中美角力後果，美國總統川普美國打中國大陸越大力，災難越嚴重，是標準「殺敵一千，自損八百」顯像。甚至指出，川普為了連任而下猛藥，會是遭殃的開始。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」指出，美國攻擊太平洋西岸的大陸，同時，反映在自家本土的西岸，也發生「火」元素的災難，如此，是標準的「殺敵一千，自損八百」顯像。也就是說，美國打中國大陸越大力，災難越嚴重。甚至預言，年底前，美國有機會集滿「天災八國聯軍」，1乾旱、2淹水、3野火、4大雪（或炎夏下雪）、5颶風、6土石流或河水暴漲、7山崩或倒塌、8地震。

為何會如此？高煜霖表示，美國因大選，川普為了連任而下猛藥，形塑大陸的「科技發展」會危害國安，「一帶一路」會威脅到霸主地位，而展開一系列的「攻擊」行動。這陽剛的表現，就易經演繹來看，是「火天大有」卦，卦意「大的收穫」；先別高興，在數學「正」、「負」的公式下，正是遭殃的開始。

高煜霖另從發生事件的「方位法」指出，野火產生「澤火革」卦，卦意「改革」，顯示，川普將「不按牌理出牌」，或是羅織罪名，冠在對手身上的策略，力求逆轉民調、聲望。值得注意的是「革」卦，顯示美國現在恐正位於歷史洪流中的轉折點，也就是，新任總統將會讓美國更強盛，或開始衰敗的轉折點之意。

高煜霖也提及，科羅拉多州夏天下雪，產生「兌為澤」，卦意「現、顯」，顯示，美國有一些策略、手段，都有達到預期效果，而沾沾自喜。卦象裡，帶有「溝通」的概念，簡單說，策略、手段的執行，不論事前或事後，最好要向人民說清楚，會獲得諒解；如果是讓人民自己自覺的話，下場會很慘之意。

老師最後點名「川普」、「副總統」、兩人的「親人」，或同等級的「名人」、「建物」、「地標」，可能會有「倒下」的現象，注意「安全」，或「受傷」的概念。

(中時新聞網)