台南市9日下午舉辦「運動嘉年華」。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

台南市9日下午舉辦「運動嘉年華」。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

歡慶9月9日體育節，台南市政府12日下午在台南市體育園區推出「運動嘉年華」。市長黃偉哲表示，運動嘉年華為配合教育部體育署「國民體育日多元體育活動」，由南市府主辦，台南市體育總會承辦，結合各項運動展演、各種類型運動體驗，讓民眾盡情享受運動樂趣。

教育局長鄭新輝表示，本次嘉年華活動共有11組吸睛的運動展演，不僅有土風舞、健美、拉丁舞，展現運動力與美，還有拔刀術、武術、傳統武術等精彩演出，運動體驗多達18種以上，不分男女老少，都能找到適合自己的運動，包含馬術、射箭、拔河、划船、射擊、滾球、幼兒體育足球等，讓民眾直呼超過癮。

體育處表示，每年九九體育節受到民眾滿心期待，今年台南除運動嘉年華，還特別串聯「台南i跑站」復古運動會，讓民眾重溫扯鈴、踢毽子、踩高蹺等民俗運動樂趣，讓體育園區熱鬧不已，民眾在周休假期盡情玩樂、身心放鬆，將運動融入生活中。

為增進民眾參與熱度，台南市體育總會也貼心準備紀念品，闖關完成即可享有好禮，讓大人、小孩玩得盡興。此外，田徑場內也結合復古運動會，藉由懷舊運動，及2小時接力馬拉松，讓民眾運動之餘，也能回味兒時童趣，豐富整個嘉年華活動。

(中時 )