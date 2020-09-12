雲林縣台西鄉「水上擂台」活動，民眾體驗搭乘膠筏樂趣。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉「海口生活館」12日舉行「水上擂台」多元體育活動，結合雲林武術與水上遊樂活動，邀請武術團體在生態湖獻藝，民眾則在現場體驗划膠筏、撈魚樂趣，為重新啟用的海口生活館暖身。

「海口生活館」以環境教育與漁人體驗為主題，連結鄰近的「海園觀光園區」生態據點，打造台灣西海岸生態主題園區，今年6月1日經營契約到期，停止營運2個月，本月新經營團隊進駐，特別舉辦「水上擂台」多元體育活動。

「水上擂台」活動包括擂台武術，由雲林武術團隊展現傳統武術。水中競技、足下功夫射龍門、划膠筏撈魚則開放給民眾報名參與，現場還提供功夫蝦干肉粽、蚵仔剉冰等在地特色美食，吸引數百名民眾參與。

生活館表示，「海口生活館」位於台西鄉五港村海巡五港安檢所後方，周邊是海園觀光園區與五條港碼頭，溼地生態與原始漁港風情極具特色，日後將常態性推出「划膠筏生態之旅」，讓遊客欣賞各種野鳥、彈塗魚、水筆仔等溼地生態。

地方文史工作者丁仁桐表示，台西鄉為發展觀光產業，除了興建「海口生活館」，還有位於市區的「海口故事屋」、台西港的「漁港小店」，每1處都各有特色，若能加以整合，將可形成帶狀旅遊景點，帶動地方發展。

(中時 )