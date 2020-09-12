雲林縣調查站在雲林縣查獲盤商囤積150公噸蒜頭，雲林縣長張麗善12日強調雲林蒜頭產量占全台9成，目前進口蒜頭量因疫情受限，導致蒜價飆高，相關單位應要嚴查嚴辦，讓蒜頭供需合理、合法、合情。

雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，帶回蒜頭進銷帳證資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，以有效嚇阻蒜價飆漲。

雲林縣長張麗善得知有人囤積蒜頭，表示雲林蒜頭產量占全台9成，希望市場的調節是順暢的，才能滿足消費者需求，若是有刻意囤積情形，希望相關單位嚴查嚴辦，不要讓守法的蒜農與蒜商被汙名。

遭查獲的林姓蒜商為自己喊冤，指他長期收購蒜頭做為蒜種，大多數賣給固定的農民，農民有時因天災需重新翻種，所以他倉庫內都會預留4、50萬台斤的蒜頭，有些農民購買蒜頭後也會寄放在他的倉庫內，這些買賣都有資料可查，被說成囤積蒜頭他感到很委屈。

雲林地檢署指出，有關商人囤積農產品蒜頭，可能造成市場價格上揚，是否涉及妨害農工商罪嫌，已列為排除民怨應予優先偵辦的重大民生經濟犯罪案，並指示轄內調查、警察單位了解市場狀況、盡速啟動偵查作為。

據了解，今年進口蒜頭因疫情影響大減，加上國內氣候不穩定蒜頭產量減少，導致蒜價飆漲，雲林縣西螺果菜市場11日大蒜交易價上價每公斤達433.4元，傳統市場蒜頭也出現每台斤約300元天價，因此傳出蒜頭囤積事件。

(中時 )