高雄市長陳其邁原定12日要參加富明盃公益籃球邀請賽開幕式，但前鎮區發生乙烯外洩事件，改由市府祕書長楊明州代為出席。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁原定12日下午前往大魯閣草衙道Wessport室內籃球場，參加富明盃公益籃球邀請賽開幕式，但因為11日前鎮區發生乙烯外洩事件警報尚未完全解除，陳其邁決定留守指揮，活動則改由市府祕書長楊明州代為出席。

高雄知名在地企業富明集團此次舉辦公益籃球邀請賽，主要是希望在新冠肺炎疫情的肆虐下，藉由體育賽事活絡在地民生風氣，並發揮人溺己溺，人飢己飢的奉獻精神，幫助社會弱勢團體，更透過熱血的體育籃球盛會，提升年輕球友們奮發向上永不放棄的運動家精神。

富明集團總經理宋英明表示，2020年是充滿動盪與不安的1年，因為疫情肆虐，導致百業蕭條，許多社福機構募款困難、業務停擺，弱勢族群因而無辜受害，因此他們希望透過這次比賽，用籃球的活力感染大家，作公益為社會注入熱血，讓社會充滿溫暖及愛心。

楊明州表示，陳其邁因為前鎮區乙烯外洩，無法親臨現場參加這個籃球盛宴，他代表陳其邁向大家表達歉意，但陳其邁希望他代為致詞，認為台灣人擁有滿腔熱血又有人情味，時常路見不平、拔刀相助，就像主辦單位雖然受到疫情影響，但只要還有能力，一定有錢出錢、有力出力，幫助需要幫忙的弱勢，這就充分展現台灣人的溫馨熱血的一面。

(中時 )