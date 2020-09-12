台東市老人會太鼓隊副班長蔡福蔭與妻子黃郁芳。（蔡旻妤攝）

台東長青嘉年華，逾1600位長者到場參與演出。（民眾提供∕蔡旻妤台東傳真）

有鑑於台東縣高齡人口比例逐年增加，縣府於12日在縣立體育館舉行長青嘉年華活動，長者可透過年度盛會活絡感情，藉由表演促進身心靈健康，進而培養樂觀心態及樂活方式。

縣長饒慶鈴表示，截至109年1月止，台東65歲以上老年人口比率為16.8％，高於全國，就任以來特別重視長青族群的照顧制度及福利措施，針對縣內老年人口相關社會福利服務，持續推動社福政策，希望台東縣的老人家們在關懷據點或是部落文健站裡，都能夠互相學習、彼此照顧，可以健康、快樂的一起慢慢變老。

社會處將活動主軸訂為「不老青春 幸福飛揚–主題趴歡樂SHOW」創意走秀競賽，來自全縣16個鄉鎮市的老人團體，在台東市老人會太鼓隊的暖場之下，展開長達一整天的精彩活動，1600多位不服老的長者們，使出渾身解數，各隊隊伍有身著華麗繽紛的服飾，有的強調舞技，來詮釋主辦單位規畫的碎花風、圍裙風、牛仔風以及床單風等各種不同的風格，無一不博得全場熱烈的掌聲。

台東市老人會太鼓隊副班長蔡福蔭表示，非常感謝台東縣政府、及社會處，每年特地為全縣的老人安排長青嘉年華的活動，今天看到全場個個才藝雙全，到處充滿活力、熱情洋溢在整個會場，讓老人家們能夠有機會展現自己的才華，讓老人家們得以尋回當年的青春，彷彿時光倒轉回到從前。

此外，社會處長陳淑蘭表示，很多長輩上了年紀後因為身體機能退化，加上家中子女多數不在身邊陪伴，身心靈狀態容易陷於低迷，因此社會處透過辦理各項活動，促進長輩參與社區照顧或相關活動，充實長者閒暇時間，實現「在地老化」、「活躍老化」、「自我實現」、「成功老化」之需求，展現不老青春，大家幸福飛揚。

(中時 )