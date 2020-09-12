豐裕里里長謝錫元自行製作警示標語掛放至路口處，提醒路過的民眾減速慢行。（洪浩軒攝）

高雄三民區中庸街、中和街時常發生車禍，平均每個月至少有5件事故發生，原因是因為中華陸橋拆除後，更多車流行經此地，但里民在自家門口停放車輛的習慣，讓原本2線車道僅剩一條窄路，導致車禍事故層出不窮。

中庸街、中和街位在三民區豐裕里，由於豐裕社區屬於較老舊社區，人口組成多半是老年人口，房屋也幾乎都是透天平房，走在豐裕里內許多路段有一整排的車輛佔用道路早已見怪不怪，因為屋主們都會將以前舊有「車子可以停門口」的習慣在現代持續沿用，導致民眾的用路權受損，甚至發生車禍事故。

除了將車子停放於家門口佔用道路，許多年長里民甚至還留有「一小段路不用戴安全帽」或是「直接轉比較快」的錯誤觀念，這些舊思想以及近來中華陸橋拆除、建國路開通讓里內車流量明顯增加，再加上老人的反應能力及專注力相對較弱，讓豐裕里里長謝錫元憂心忡忡，深怕一個不小心就會發生憾事。

謝錫元表示，因為他們里的老年人口相對較多，許多舊有的觀念必須翻新，除了里內多作宣導、里民互相提醒，他也自行製作警示標語掛放至路口處，提醒民眾減速慢行，但還需公單位協助幫忙，希望警察局以及交通局可以加強會勘、宣導，讓民眾在用路時更安全。

豐裕里民李江春表示，一直以來許多人都在家門口停放車輛，最近又明顯感覺車流量變大，讓他每次行經中庸街、中和街時都膽戰心驚，他覺得道路歸道路、房屋歸房屋，不是門口道路也是你家，希望可以盡快改善這個問題，讓大家有個舒適的用路空間。

(中時 )