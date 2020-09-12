協會青年隊奪下中華企業射箭聯賽2年例行賽冠軍。(中華企業射箭聯盟提供)

「最強高中生」協會青年隊12日以3比2力克台南射箭隊，成功越級打怪，以積分31分勇奪中華企業射箭聯賽2年例行賽冠軍，其中「ㄡㄡ」邱意晴6比5讓6連勝的彭家楙吞首敗，寫下百分之百勝率，箭壇4大天后中只剩林佳恩她還沒贏過。

今在國立體育大學射箭場進行第10輪賽事，例行賽冠軍為協會青年隊31分，台南射箭隊29分第2，3至6名戰況膠著，新竹愛山林和寒舍同為23分，凱撒隊和台中銀行隊同為22分，13日在原地加射確定最後名次。

第2場由前9輪積分只差1分的台南射箭隊和協會青年隊捉對廝殺，第1點女單協會青年隊邱意晴5比5加射又和彭家楙同為9分，經量測距靶心距離後以些微差距勝出，6比5讓開季6連勝的台南隊彭家楙吞下首敗。

第2點男單又拼到加射，才由協會青年隊蘇于洋以6比5勝洪晟皓，第3點混雙台南射箭隊彭家楙/洪晟皓6比2勝邱意晴/蘇于洋扳回一城，來到第4點女團，協會青年隊施孟君/蘇思敏/陽亞蓉以6比0橫掃台南射箭隊葉昱琛/古芸飛/張心瑀，協會青年隊確定例行賽冠軍到手。

永豐高中二年級的邱意晴是今年全中運高女個人賽銀牌和團體金牌，大竹國小四年級時因為好奇接觸射箭，加入企箭聯賽後最大收獲是變得更沈穩、更有自信。「雖然還是會緊張，但比較不會因此自亂陣腳，還是可以射出水準。」

邱意晴很感謝教練徐梓益和林芳瑜的信任。「他們沒給我任何壓力，只是鼓勵我相信自己，勇敢射，今天對台南隊之戰攸關例行賽冠軍誰屬，所以我贏的企圖心特別強，很開心可以為團隊拿下第1點勝利。」

(中時 )