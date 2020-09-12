女警吳鈺清另一個身分是業餘漫畫家，作品在臉書專頁上就能看得到。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市新營警分局後鎮派出所員警吳鈺清，平時擔任人民保母的正義角色，但閒暇時，她可是個業餘網路漫畫作家，警政署臉書專頁「NPA署長室」署長陳家欽的Q版畫像，就是出自她的巧手，最近警政署實施交通大執法，恰好又是農曆7月，給了吳鈺清靈感，把「魔神仔」結合大執法畫了四格漫畫，相當逗趣，也意外爆紅。

吳鈺清小時候就展露繪畫天分，常常把家裡的牆壁當成畫布即興創作，因為父親一句「興趣不能當飯吃」，加上家中務農，為了分擔家計，她高中畢業後就投考警校，畢業後分發到學甲分局2年多，半年前才調回新營分局服務。

但她沒有放棄愛畫畫夢想，面對繁重的勤務，她在閒暇時，就透過畫畫來紓解工作壓力，創作靈感也以警察的甘苦及時事為主，在臉書搜尋「wu._green」就能看到她的作品，譬如過去聽聞學長處理糾紛時遭狗兒咬傷屁股，她畫成連環圖畫，讓人看了不禁莞爾，對鐵道警李承翰遭刺身亡凶手卻被判無罪，她也畫下「重來一次、還是會挺身而出」的漫畫來懷念他，令人動容。

近來警政署實施交通大執法，卻遇上民間習俗的「鬼月」，吳鈺清也將「鬼」的元素融入漫畫，畫成了「交通大執法」的四格漫畫，幽默風趣的筆法，不僅道出員警執勤的辛勞，更有效宣導交通安全的重要，立即被網友分享到各大社群。

吳鈺清說，畫畫不只是興趣，也是紓壓的方法，只要時間允許，她就會繼續創作下去，希望在欣賞她的創作之餘，也能從中體會基層員警執勤的辛勞與危險，更希望大家都能守法、遵守交通規則，減輕基層員警的負擔，讓社會更祥和、安全。

(中時 )