前總統府發言人丁允恭爆發醜聞案，不但逼女記者墮胎、劈腿4女，還曾在高雄市新聞局長辦公室發生性關係。丁允恭在建中畢業紀念冊留言35字，「不要忘了我，因為你做不到....。」對照他今日的處境，可說是「神預言」

政論節目《新聞大白話》主持人錢怡君表示，她的朋友和65年次的丁允恭同屆，都讀建中。在畢業紀念冊的丁允恭頭髮很捲、很瘦，戴著大眼鏡。他在畢業紀念冊留言的日期註明65年5月31日，上頭寫著︰「不要忘了我，因為你做不到。阮玲玉：雖然說『人言可畏』，可是他真的很柔柔亮亮，閃閃動人。」對照他今天的處境非常貼切。

「宅神」朱學恒對此表示，台派網友可以思考一下，如果你的高層有一個人格這麼大缺陷的人，若是對岸的解放軍、對岸的情報單位，你會不會用美人計，來色誘丁允恭。之前總統府不是外流密件嗎？總統府說是造假，上面有很多總統府相關資料。如果丁允恭這麼容易被色誘，甚至他以前的朋友說他不太挑食，在這種狀況下，是不是國安漏洞。

朱學恒指出，總統府發言人非常容易受到色誘，而且花名在外，要不要小心，要不要封住這個國安漏洞；還是說覺得沒有關係，因為蘇貞昌說他很有才華，就算可能情報外洩、外流資料，我們也要用他？坦白講，如果一個人嘴巴這麼鬆、人格有這麼大的缺陷，他甚至還懷疑總統府密件外流跟他有沒有關係？

(中時新聞網)