公館客庄陶藝饗宴系列活動12日登場，公館鄉公所舉辦千人彩繪陶瓷活動，讓大小朋友一同享受彩繪陶的樂趣。（巫靜婷攝）

公館客庄陶藝饗宴系列活動12日登場，公館鄉公所舉辦千人彩繪陶瓷活動，現場人潮滿滿。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局獲客委會補助，12日起一連兩個周末，在公館鄉苗栗特色館舉辦創意市集，展現苗栗陶的多樣面貌。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局獲客委會補助，12日起一連兩個周末，在公館鄉苗栗特色館舉辦創意市集，展現苗栗陶的多樣面貌。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局獲客委會補助，12日起一連兩個周末，在公館鄉苗栗特色館舉辦創意市集，展現苗栗陶的多樣面貌。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府文觀局獲客委會補助辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，12日也舉辦苗栗陶瓷博物館小小館長體驗營。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗公館客庄陶藝饗宴系列活動登場，12日重頭戲「千人彩繪陶瓷」，吸引大手牽小手，一起製作專屬自己、獨一無二的老鼠存錢筒，不僅充滿趣味，也讓民眾親近沒落的陶產業，有文化傳承意涵。另由客委會補助縣府辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，連續兩周末辦理創意市集，能看見多元陶之風貌。

公館鄉長曾美露指出，早期公館地區家家戶戶都是藝術陶瓷工廠，因手拉坯興盛，外銷產量之大，賺了很多外匯，但隨著時代變遷廠家外移，公館陶瓷產業逐漸沒落，卻也留下了許多藝術大師，除了藝術創作，也製作酒瓶、茶具等，然而大師也會凋零，辦活動就是希望讓公館陶藝傳承，並且發揚光大。

公館客庄陶藝饗宴系列活動13日同樣在苗栗特色館，舉辦「陶藝創作擂台」，分為社會組及親子組，並邀請國際陶藝大師李茂宗擔任評審，各組前3名除了能獲頒獎盃，最高還有8000元獎金。另外，晚會活動有摸彩及煙火秀，歡迎全國遊客來陶的故鄉「公館」玩。

縣府文觀局執行「苗栗陶品牌打造計畫」，12、13日及19、20日連續兩周末在苗栗特色館舉辦假日創意市集，以陶藝月的形式辦理，邀請獲選新竹美展趙佑平老師的陶土作品，增添展場工藝之美，文創產業科指出，為推廣陶藝文化，集結縣內4大陶藝協會、陶藝工作坊等，活動內容豐富，詳細資訊可搜尋「文化創意新苗栗」粉絲頁。

(中時 )