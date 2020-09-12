蘇慧倫12日在台北流行音樂中心舉辦「生命之花」演唱會，成為首位站上全新專屬流行音樂表演大型場域正式開唱的歌手，吸引5000位歌迷欣賞，蘇慧倫家人也到場力挺。蘇慧倫今站上3米高的升降台，獻唱〈929〉、〈黃色月亮〉等歌揭幕，對著滿場5000位歌迷，她感性地說：「很熟悉的我們今天在一個不太熟悉的新地方，我們終於走到了這裡，希望這個下午你們不要太吝嗇，因為我擔心有了一點年紀、殼比較硬、比較容易冷靜，我希望你們今天可以把自己交出來，不管現在在現場的是幾歲的你，30、40...或者是回到18歲的你，都請把你的心敞開。」

唱完由李宗盛為她量身訂作的〈我一個人住〉後，蘇慧倫坦率表示自己從來都不想當塊玉或當尊神，希望能與歌迷像朋友般，「我想跟你們是同一個平面，只不過我是站在台上、你們是坐在台下，而且我很接地氣啊」；演唱會節目包括初生、探險、成長3個主題，蘇慧倫準備四套華服，精心演唱31首曲目，特別的是，五月天、周華健、蔡健雅、劉若英、宇宙人、蕭秉治及告五人等圈內好友，今以一包包的貓狗乾糧代替花籃，送到後台為她開唱獻上祝福，共計49包狗糧及9包貓糧將轉送流浪動物慈善團體。

蘇慧倫今在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

蘇慧倫今在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

蘇慧倫今在北流舉辦演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )