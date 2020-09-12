前總統府發言人丁允恭遭前女友Y女踢爆渣男行徑，控訴他在任職高雄新聞局長期間，3度逼墮胎，還劈腿多人，更多次要她打扮暴露，在局長辦公桌發生性行為。對此，挺韓「菜農」林佳新，他很擔心這名女記者現況，並砲轟某些女權立委根本就是在打嘴砲。

據了解，Y女被丁逼到走投無路，其男友還寫信拜託時任高雄市長陳菊處理，但未得到正面回應，而這封陳情信的內容，近日也被媒體完整曝光，在政壇上引起新一波的風暴。

林佳新今(12日)在臉書上表示，老實講這樣爆料就承受多大壓力，他實在很擔心這位女記者目前的狀況，「船破海沉底」。

林佳新認為，有關單位應該馬上幫忙輔導與介入，不是學那些女權立委在那打炮嘴，「需要幫忙我會協助」、「性平教育要落實」，他還忍不住直言，「連屁都不敢放對妳們沒期望自然沒失望」，並指出，他真的覺得那位女記者有玉石俱焚的打算。

網友們也留言回應，「應該還有更驚悚的內情，那些平日性平民代，團體喊的很大聲，怎都不見了？沒有聲音，現都被收編位居高職，風骨不存令人寒顫！」、「就怕有關單位是以保護當事人的名義，實際上是去封口」、「難怪要通過通姦除罪化」。

(中時新聞網)