彰濱秀傳醫院新陳代謝科醫師蕭立偉指出，定期回診追蹤、按時服藥或注射胰島素，搭配適當的運動和飲食控制，糖尿病都是可以穩定控制甚至治癒的。（謝瓊雲攝）

彰濱秀傳醫院國際會議中心12日舉辦「享瘦生活向糖尿病說掰掰」健康講座，吸引許多長者、民眾前來聆聽。（謝瓊雲攝）

瘦下來，享受健康生活，揮別糖尿病陰霾！彰濱秀傳醫院國際會議中心12日舉辦健康講座，由外科部長林建華、新陳代謝科醫師蕭立偉主講，提醒民眾如何維持健康體態，正確服藥控制血糖、像糖尿病說掰掰！

旺旺中時報系與秀傳醫療體系合作，舉辦生活講堂─健康系列講座，12日下午於彰濱秀傳醫院舉行，吸引許多民眾、銀髮族長者前來，包含線西鄉老鄉長楊焜輝伉儷也到場，全程專注聽講。講座中場安排有獎問答活動，不少聽講者針對如何控制血糖、飲食，糖分攝取與糖尿病的關聯等疑問，踴躍發問，氣氛熱烈。

身兼彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任的林建華醫師，先講述《如何減肥，享瘦》，說明在常規的減肥方法之外，針對體重過重、動輒破百甚至200多公斤的嚴重肥胖患者，直接以胃繞道、縮胃等外科手術，幫助肥髈者回復健康體態，重拾自信與正常人生。

身為全台首位遠赴法國世界微創手術醫學權威中心的減重研究醫師，林建華也分享許多臨床病例與手術照片，讓與會聽講者為之震撼；他笑說中心自2012年起舉辦多場樂活講座、飲食衛教活動，自己也受惠一年比一年瘦，強調維持健康體態只有運動別無他法，因為即使醫師可以馬上讓人變瘦，也無法立刻幫患者長出肌肉。

蕭立偉醫師則以「被謠言耽誤的糖尿病」為題，澄清許多錯誤的糖尿病與腎臟病迷思，深入淺出說明國人糖尿病患者逐年增加的現狀，與新冠肺炎、心血管疾病等慢性病之間的影響與關聯。

蕭立偉說，多數糖尿病初期毫無症狀，等出現相關症狀病情通常不輕，中彰投是全台糖尿病患者比例最高，主因在於習慣吃宵夜族群居高不下、愛運動人口又偏低；許多人拖延至病況嚴重才願就醫，通常十分危急，他在彰濱秀傳看診近5年來就收治16名到院時血糖飆破1000的重症糖尿病患者。

他強調只要能定期就醫回診追蹤，遵循醫囑按時服藥、注射胰島素並測量血糖，再搭配運動和飲食控制，多吃蔬菜、蛋白吃，減少澱粉糖分攝取，確認胰臟功能，糖尿病就有機會可以治癒，並維持正常穩定血糖，保住幸福人生。

(中時 )