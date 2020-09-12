開學了，南投家扶中心12日分別在南投、埔里、水里服務據點，舉行國中生體驗營；南投家扶這學期發送獎助學金856萬多元，讓國小406名、國中306名、高中384名及293名大專等總共1389位學子安心就學。

南投家扶中心並透過一對一訪談方式，了解學童對於獎助學金的想法、運用，及其對生活帶來的效應；訪談結果顯示，大多數的家庭會將獎助學金用在繳納學費、購買學習用品，讓學童在學習上更有動力，並激發學童願意去幫助需要幫助的人。

南投家扶中心主任魏季李表示，108年國教課綱，強調學生自發、互動及共好的基本理念，提升學生面對議題的責任感與行動力，並能追求尊重多元、同理關懷等核心價值。

因此，除了頒發獎助學金，也在埔里舉辦「職涯、理財探索營」邀請家長、自立青年與國中生座談，分享未來選擇職業的態度與準備，教育孩子認識各職業的志趣與辛苦；水里「你發現了媒」課程，強化兒童少年對媒體識讀能力，搭配網路謠言追追追，了解網路行為及法律知識。

南投則舉辦「職涯、生命體驗營」，讓學生走入工作場域、體驗農務辛苦，並透過自發性的關懷，到動物收容所，為毛小孩洗澡等照顧服務，增加不同的生命體驗。

魏季李表示，今年因疫情的關係，讓受助家庭的生活更辛苦，所幸有社會大眾捐贈獎助學金，幫助孩子有機會透過教育、脫離貧窮。更感謝梁碏女士、寶璽建設公司、奮發向上助學金、春文基金會、台灣美光記憶體公司、華邦電子、統一證券集團及社會善心人士等單位捐款支持。

(中時 )