水上嘉年華基隆登場，新銳動能邀親子體驗動力水上運動，民眾在現場還可以學習到關於水上運動的專業知識。（吳康瑋攝）

水上嘉年華基隆登場，新銳動能邀親子體驗動力水上運動，民眾在現場還可以學習到關於水上運動的專業知識。（吳康瑋攝）

新銳動能總經理莊評州說，活動移動到海科館濱海休閒中心來舉辦，讓在地民眾可以充分體驗動力SUP等趣味海上運動。（吳康瑋攝）

水上嘉年華基隆登場，新銳動能邀親子體驗動力水上運動，民眾在現場還可以學習到關於水上運動的專業知識。（吳康瑋攝）

新銳動能水上體驗嘉年華活動12日在國立海洋科技博館濱海休閒中心展開，現場除了有水上表演、遊戲水滑梯、胖卡餐車、街頭藝人、藝家人及管樂團演出，更融入親子、健康、運動等要素，新銳動能總經理莊評州說，去年汐止白匏湖所舉辦的體驗活動秒殺額滿，今年則移動到海科館濱海休閒中心來舉辦，讓在地民眾可以充分體驗動力SUP等趣味海上運動。

莊評州指出，感謝海科館及中時集團等單位協助辦理，活動報名情況踴躍，除了有民眾在平台上登記，更有對海上運動感興趣的旅客現場報名，他表示，這次特地移師到八斗子海邊舉辦，不只是要讓民眾感受海上的波浪及平靜湖水的不同，更期盼現場旅客能體會划過海上浪花的趣味，他強調，這次活動現場使用的動能器具，都屬於環保商品，不會對海洋生態產生污染。

經理王靖捷說，立槳SUP是正夯的一項水上運動，它是一種結合衝浪和帆船滑行原理的板類運動，近年來在國內外盛行，對此，新銳動能推出動力SUP、動力衝浪板及水中飛翼讓愛好者體驗，希望旅客除了可以學習到這句專業性、知識性的設備，也可以更認識這個海洋，也享受美好休閒時光。

另外，針對安全性方面，王靖捷說，因為這次推出的是充氣性的動力衝浪板，並兼具調節速度及馬達的性能，因此對年紀較輕或初次進行水上活動的遊客來說，比起使用舊型的器具，民眾可以自我掌控速度及方向，也更好上手、更安全。

主辦單位表示，今年11月28日將在高雄蓮池潭再舉辦一場，到時會以動力SUP、電動衝浪板、水中飛翼及動力SUP親子水上列車等系列開場，高雄場將有別於以往體驗活動更結合親子健行，讓參加者享有美好的親子運動時光。

(中時 )