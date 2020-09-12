前總統府發言人丁允恭近期被爆劈腿4女、曾在高雄市府局長辦公室打砲，除了不戴套，還以政治前途為由狠逼前女友墮胎，據悉，前女友曾寫信給時任高雄市長陳菊，卻遭冷處理。丁的言行也引起社會譁然。對此，知名網紅今天也發文痛批。

「廣告小妹」今在臉書粉專發文批評丁允恭是一個「懼套丁」，釣出一堆事前藥的盲目信徒，試圖把墮胎責任推給女記者，手法之拙劣，看不下去。

美國的 Planned Parenthood 機構在全美各州有設立醫療中心，也有在校園推廣性教育，我受過他們的人員培訓。培訓過程中，不斷被提醒保險套的重要性。

單論避孕有效率、CP值、方便性，最高的還是結紮（99%+且永久）。能與結紮媲美的，是「保險套 + 事前藥」組合套餐。Planned Parenthood 列出各項避孕方法的有效率，保險套是 85%，事前藥是 91%。6% 的差異固然重要，懂數字的人都知道要選擇前者。

但是，保險套不可被取代的是其防治性病和愛滋病毒的功用。以「懼套丁」的案例來說，「最大問題不是避孕」，是他除了女記者，也與前妻及其他女子存在親密關係。美國國中生都知道，當有 multiple partner 時要做什麼？要戴套啊。渣渣如 Ross、資深玩家如 Joey，還知道要戴套。堂堂一總統發言人，怕套怕得要死。

廣告小妹說，女記者該做的是隨身攜帶保險套，盯著懼套丁「戴好戴滿」。與渣渣打砲，「防病、防毒、防懷孕」缺一不可。只談避孕不談前者，是模糊焦點。戴套是三者皆可顧，事前藥辦不到，事後藥更是不智的選擇。

可惜這些都是後話。在她第一次被迫墮胎後身心俱疲，連工作都受影響。她的精神狀況欠佳，最後遭到整個媒體業的封殺，慘澹離開她喜愛的產業。當一個女子受到如此折磨判斷力下降，還將避孕責任歸咎於她，好意思？

廣告小妹感嘆，女性已一肩扛起生育風險和痛楚，「若被渣渣感染性病，治癒率又低於男性」，「憑什麼連避孕都是女方責任比較大？只負責射精的生物卻能瀟灑脫責？」。保護好自己就是盯緊「渣渣」做到他該做的，而不是什麼責任都包山包海。

她指出，事前藥發展到第四代，相對安全許多，還伴隨著各種調理好處。但是，藥就是藥，它不是保健品，不然為啥它需要處方簽？何況保健品吃多了，還會有問題呢。服用前還請洽詢醫師，切記切記。

網紅 廣告小妹臉書貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)