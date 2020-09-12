受新冠肺炎影響，政府發放振興券剌激消費，南投市公所舉辦「振興歡樂購，南投再加碼」抽獎活動，有500家業者提供各項優惠，共發出12萬張抽獎券，回收10萬多張抽獎券；市長宋懷琳表示，估計創造南投市5000萬元商機。

振興券加碼歡樂購活動，已經在8月底結束；南投市公所12日在微熱山丘村民市集公開抽獎，首獎價值8萬元的電動機車，幸運得主是台中市石姓民眾，宋懷琳當場透過電話向他祝賀，巧的是，石姓民眾就是在微熱山丘購物，而取得抽獎券；另一輛市價7萬元的機車得主，則是中寮鄉的黃姓婦人，她得知獲獎後非常開心，隨即問「現在就可以去領獎嗎？」

宋懷琳指出，長達1個半月的加碼行銷，受到市內包括餐廳、商店、甚至小吃飲料店等500家店的鼎力支持，對於消費者採購情況，商家也反應說，因為有振興歡樂購抽獎活動加持，對業績有實質助益。

宋懷琳說，所有得獎名單序號，都會公布在南投市公所網站，獎品包括機車、手機、電視、電腦等，獎項繁多，請民眾注意對獎並且領獎；9月15日起到9月30日，得獎民眾就可以攜帶身分證件、發票或收據及抽獎券，在上班時間到南投市公所兌換。＃振興券 ＃加碼 ＃電動機車 ＃南投市公所

(中時 )