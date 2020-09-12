警消抵達現場，隔著溪水展開救援行動。（民眾提供）

北海岸下午新北市金山區八煙野溪溫泉，12日下午4時許，傳出溪水暴漲，造成車輛受困溪床，新北市消防局獲報立即前往救援，並連繫北市消防就近支援，初步了解一名男子受困大石，警消已隔岸接觸，初判無立即性危險，等待水稍退，將啟動救援。

受到對流雲系影響，氣象局對北海岸等縣市發布大雨特報，今日午後4點多山區大雨造成金山磺野溪水暴漲，1名男子受困突出大石上暫避，金山消防分隊抵達，河域寬廣水流湍急，導致救難人員無法立即涉水渡河接近，正持續救援。

(中時 )