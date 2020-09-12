新北八煙野溪溫泉水暴漲 1名男子受困 18:462020/09/12 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山八煙野溪溫泉下午大雨，造成磺溪暴漲，1名男子受困溪邊。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消抵達現場，隔著溪水展開救援行動。（民眾提供） 北海岸下午新北市金山區八煙野溪溫泉，12日下午4時許，傳出溪水暴漲，造成車輛受困溪床，新北市消防局獲報立即前往救援，並連繫北市消防就近支援，初步了解一名男子受困大石，警消已隔岸接觸，初判無立即性危險，等待水稍退，將啟動救援。 受到對流雲系影響，氣象局對北海岸等縣市發布大雨特報，今日午後4點多山區大雨造成金山磺野溪水暴漲，1名男子受困突出大石上暫避，金山消防分隊抵達，河域寬廣水流湍急，導致救難人員無法立即涉水渡河接近，正持續救援。 (中時 ) #野溪 #男子 #救援 #金山 #溪水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二行政中心 丹下憲孝操刀 04:102020/09/11 地方新聞 美西赤色天空 驚駭如世界末日 04:102020/09/11 兩岸要聞 新北紀錄片工作坊人氣爆棚 大師雲集傳授「6堂課」 17:422020/09/12 生活 新北捷運三鶯線 串接「鶯歌藝術城」 17:092020/09/11 區域情報-新北 密室囚少女案 羅妻3共犯收押 04:102020/09/12 社會新聞 父送小孩上學遭伏擊敲頭 作案男辯：打錯人 15:022020/09/11 社會 鬼月不戲水 新北溺斃案歸零 04:102020/09/12 地方新聞 新北樹林紅麴節登場 侯友宜合體冒險王「惟毅」煮好料 16:442020/09/12 生活 居檢3天出門６次 康軒老董說謊重罰百萬 11:582020/09/11 社會 永和分屍案外籍嫌犯向媒體吐苦水：對台灣很失望 10:192020/09/11 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 成大男學生系館頂樓輕生 身旁留紙條「不要再找我」 - 社會 嫩模自拍雪乳、下體高清照 遭熟人「認出」GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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