前總統府發言人丁允恭劈腿4女，還多次與女記者在高雄市新聞局長辦公桌上翻雲覆雨，甚至逼對方3度墮胎。資深媒體人羅友志透露，受害女記者已經讓自己釋懷了。

陳揮文在直播節目中表示，狗仔接獲爆料，第一個要先徵信核實，確定她跟丁允恭怎樣怎樣，這東西不是今天講明天爆，應該是在丁與最新的女友消息出來之後，以這時間點來推算，應該這女生不太高興了。據他了解，該女記者後來的發展不是很好。

陳揮文指出，丁守恭不只騙身體，連心都騙，可惡的是不娶人家，當女生要跟其他男生交往時，他還跑去破壞，這不是電影才會出現的情節嗎？讓他對這位女同業很不值。丁跟前妻離婚還住在一起，這是他家的事。又跑去追小18歲的女記者，被害人會把這個新歡投射在一起，想當年剛出來跑時也被騙，事後不理還另結新歡。丁守恭如今的下場要怪誰呢？女生算是很吞忍了，若換做他自己，早就抖出來了。

羅友志則在《野台》節目中透露，他帶過這位女記者，就讓她自己平靜地思考這件事，因為她已經讓自己釋懷了。

(中時新聞網)