只見這名辣媽在作業上畫了一顆圈，並說明這是一顆軟糖。(圖擷取自臉書社團爆廢公社)

替孩子檢查作業是不少父母的共同回憶。日前就有一名辣媽網友表示，因為帶孩子出門上學太趕了，怎料又發現孩子漏寫了一項需要畫圖的作業，急中生智的她便在紙上畫了一顆圓圈，並說明是一顆「軟糖」，讓許多網友笑翻，「有夠廢。」

這名年輕辣媽在臉書社團《爆廢公社》上以「老師對不起，趕時間送小孩上學」，為題，說自己日前要送上幼稚園小班的孩子出門上課時，但卻發現有一項作業忘記寫，只見作業要求須畫出「說一說，你最喜歡吃哪些點心？再把點心的包裝撕貼或畫在學習單上。」

在時間的壓迫下，靈機一動的媽媽便拿起原子筆畫了一個圓，便在上頭附註這是一顆「軟糖。」並說明自己的創作理念，「媽媽一時想到，只有軟糖而且畫起來最簡單。」讓不少網友笑翻。

貼文發出後許多網友除了讚嘆媽媽的創意，也紛紛獻上許多鬼點子，「中間畫個m產品會高級一點」、「根本不用畫，寫一個嗝字，表示吃完了，要特大字！」、「無三不成禮，下次畫三顆軟糖感覺比較誠意」、「下次寫Egg，可以省五秒，我剛算過了」此外也有網友預測老師看到後的反應，「老師應該滿頭問號號」、「老師：Am I a joke to you?」

(中時新聞網)