新北市副市長謝政達、新北市衛生局長陳潤秋、衛生局高齡及長期照顧科科長吳玉鳳、家總秘書長陳景寧、合庫人壽總經理沈玫君等人今皆到場表達支持。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

台下觀眾聽得相當投入。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府攜手中華民國家庭照顧者關懷總會、合庫人壽公司，12日在板橋大遠百舉辦「關懷家庭照顧者－守護者樂團巡迴演唱會」，由5位長期家庭照顧者組成的「守護者樂團」熱力開唱，以歌聲撫慰照顧者，也鼓勵照顧者善用喘息服務，照顧好自己才能照顧家人。

新北市衛生局表示，「守護者樂團」5位成員皆為長期的家庭照顧者，65歲鼓手黃姐（化名）17年前因先生中風長年臥病，還得照顧中風失智的父親、罹癌的母親以及年幼的孩子，長期在醫院和公司間奔波，幸好後來申請到長照服務，才得以喘息；黃姐說，她要用心打出自己的音樂世界，鼓舞照顧者走出困境。

主唱大維（化名）10年前為了照顧罹患帕金森氏症的父親，放棄赴美的生活，大維說，他相信很多人都想跟他一樣，想盡人子之孝親身照料，但畢竟自己不是專業照顧者難免遇到困境，還好在家總的協助下，學到很多技巧，也得知照顧資訊，才有時間好好唱歌。

「練團後找到療癒的力量，覺得自己變得更勇敢！」吉他手歆歆（化名）是團員中最年輕的成員，卻也累積了10年的照顧經歷，歆歆說，雙親與弟弟都需要她照料，過去總在照顧與工作之間循環，練團後讓她找到療癒的力量，也變得更勇敢。

貝斯手小草（化名）為了照顧中風的母親，頻繁請假讓他常受到刁難，小草說雖然工作與照顧讓她身心俱乏辛酸，但加入樂團後受到音樂的洗禮，彷彿得到喘息與放鬆；鍵盤手珮珮則是南北奔波照顧年邁雙親，同時也照顧患有心臟病的另一半，珮珮說能加入樂團重拾學生時代的夢想，讓她累積的壓力得到抒發。

5位成員從今年3月成軍後展開密集訓練，即使記憶力和體力不如從前，但在專業音樂老師指導下，終於迎來登台演出，別具意義的故事也吸引許多歌手應援，新北場邀請到藝人林曉培和Spark皇毅熱力開唱，盼以歌聲撫慰照顧者，藉由自身號召力，讓更多人長照照顧者議題。

新北市副市長謝政達、新北市衛生局長陳潤秋、衛生局高齡及長期照顧科科長吳玉鳳、家總秘書長陳景寧、合庫人壽總經理沈玫君等人今皆到場表達支持，現場也規畫有獎徵答、打卡按讚贈禮活動。

50歲的照顧者小潘姐（化名）現場分享照顧經驗說，她的婆婆失智多年，當時獨自照顧也讓他備感壓力，一度陷入低潮，所幸家人互相扶持，協助分擔照顧工作，並透過新北市家庭照顧者關懷協會的幫忙下，媒合照顧資源，減輕照顧壓力，現在的她擔任志工多年，定期協助電話問安、訪視關懷照顧者，並在協會經營的「銀光食堂」中擔任主廚，歡迎民眾多多光臨，支持家庭照顧者重返職場。

(中時 )