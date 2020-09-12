瓊瑤首席玉女陳德容預告重返大銀幕，明年初將演出台灣電影《山中森林》，飾演金馬影帝李康生的前任女友，不僅「影帝」配「瓊女郎」有看頭，因男方飾演黑道大哥，陳德容也從玉女轉型，走進林森北路的酒國花街，她11日受訪時分享，在私生活中，大哥派、浪子男都不是她的菜，個人獨愛可愛書生型。

陳德容透露她喜歡的男生類型始終如一，就是個性態度溫文儒雅，外型要有一點可愛跟書卷氣，若加上有運動習慣、懂禮貌更加分，「壞壞的男人對我來說沒有吸引力，不用自己找麻煩，這種捉摸不定的我沒辦法啦。」

她去年8月和地產富商王贊策簽字離婚，恢單至今1年，現在工作與感情比重如何分配？她表示沒有想過孰輕孰重的問題，「每天讓自己過得開心最重要，雖然現在暫時沒有對象，但如果哪天真的出現合適的對象，我還是會保持好心態迎接新的感情。」

陳德容非常年輕就出道，對現今演員生態有自己的想法。

陳德容暌違多年再演台灣電影，就碰上個人表演風格強烈的李康生，她說：「雖然以前沒有合作過，但通過這幾次的接觸，我能夠感受到他對電影藝術那份真摯熱誠的態度，很期待在這部電影裡能和他碰撞出新的火花！」該片卡司還有郭雪芙，陳德容也讚對方是優秀的藝人。

除了演出，陳德容也擔任該片製片人，其實她去年在大陸就接了兩部電影的製片人角色，她入行30多年，去年開始有想改變台灣影視圈生態的想法，甚至計畫要成立製作公司，「我14歲拍電影，應該有資格跟大家分享，演員最害怕演好一種風格，不是觀眾也不是自己把自己定型，是業界都會找同一種人演同一種類型，反而讓演員無法繼續發光，我想改變這件事。」

像她拍瓊瑤的戲走紅，兩人至今仍會連絡，瓊瑤生日她也會送花，「可是演員必須一直突破，那時候有過美好的時刻，但不能一直演，會被貼標籤，自己也要更新。」另她提到自己本來就是從電影入行，「是因為瓊瑤急著跟我媽媽談簽約所以就簽了，但我是先拍電影的，所以我一邊跟瓊瑤簽約，同時也跟邵式電影有合約。」

(中時 )