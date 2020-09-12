國民黨12日發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」，全國同步公投先第一階段連署，國民黨前立委沈智慧攜手市議員沈佑蓮，12日在台中市北屯服務處，發起連署拒絕美豬牛肉扣關，民眾詢問熱烈，13日於北區一心市場前連署，呼籲鄉親站出來捍衛自己的健康。

國民黨前立委沈智慧指出，「沒人不愛命吧！」，人民的健康及食安卻要自己把關，建議政府「萊劑零檢出」全國同步；呼籲當今政府要三思，沒有永遠的執政黨， 人民為了顧健康一定會在選票做選擇，請大家力挺反美豬公投，用公投來表達人民的意見。

國民黨市議員沈佑蓮指出，北屯區有北屯、水湳等知名市場，很多小吃都使用豬肉，一旦開放美豬，民眾可能擔心並拒吃豬肉，恐影響小吃攤生意；目前印製2000份連署書，在服務處設代收站另請里長發送連署書給里民，呼籲民眾為了健康一定要團結，達到公投門檻。

沈佑蓮說，自11日傍晚起有民眾致電詢問、參與連署，她呼籲，為了健康一定要團結，達到公投門檻。估13日起陸續在台中市各大菜市場串連活動，可成功募集達標，期限內完成送中選會，正式提出反美豬公投申請拚公投。

(中時 )