潛水團體熱情參與淨灘淨海活動。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

潛水團體進行淨海。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市環保局響應向海致敬政策，配合新北市貢寮區公所、貢寮區龍洞社區發展協會等公私單位，今（12）日在貢寮區龍洞灣辦理淨灘淨海活動，共約279人參與，清除402.5公斤的海洋廢棄物及770公斤岸際廢棄物，其中一般廢棄物約736.9公斤、資源回收物約435.6公斤。

環保局表示，台灣大約半數的垃圾集中在10％的海岸上，主要分布於北海岸和西南海岸，海廢課題不容小覷，因此新北市攜守民間積極辦理淨海活動，持續監測分析廢棄物來源，宣導海洋環境教育。

環保局當天也推出「揪團清海廢」競賽活動，有潛水證照者可以團體或個人身份報名「潛海戰將」組競賽，另新北市漁會及設籍新北市的船隻則可報名「藍海艦隊」活動。報名成功後自行辦理或參與海保署或新北淨海活動，最高可獲11000元獎金，報名至9月30日止。（報名網址：https：／／docs.google.com／forms／u／0／d／e／1FAIpQLSdkodBc_57Af7_bEeY-FQ0lJNVupqRsHiJUqGncioT1gmkdBg／viewform？pli=1）

環保局説明，12日活動中也邀集行政院海洋委員會海巡署北部分署、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、桃園市分會水上安全工作大隊、52龍洞、將Diving、領航潛水、達克潛水、龍洞85、Ocean Love、寶島野孩子戶外極限探索玩樂園、范森SUP教學俱樂部、台灣走透、至堯戶外工作室、龍三浮潛店等共17個單位及許多喜愛海洋、關心海洋的熱心民眾。

(中時 )