11歲「最強童星」葉小毅出道1年，累積戲劇、MV等作品於逾50部，近期拍攝IKEA《貓媽篇》廣告YouTobe點閱近百萬、魚丁糸〈沙發裡有沙發Radio〉MV近190萬點閱，升格「百萬明星」讓他直呼很有成就感，接下來將播出的《因為我喜歡你》中，他飾演汪東城童年。今年他與達騰娛樂簽下8年的經紀約，雖升六年級課業變重，他表示會兼顧學業、持續努力拍戲。

葉小毅日前開學，受到不少師生關注，他出道以來工作不斷，這學期學費一樣自己賺、自己付。葉小毅說，雖然自己沒辦法像大人一樣賺大錢，「但我這年紀可以養活我自己，我覺得很驕傲」，文筆不錯的他，也常參加徵文比賽，得獎後方有資格申請獎學金，他開心說「作文能力因此進步，得獎後也有機會拿獎學金」。

黃士杰、葉小毅為同門師兄弟。（達騰娛樂提供）

同門的19歲黃士杰，今年初被陸綜《少年之名》選中，在北京接受製作單位1個月培訓課程，訓練唱歌、舞蹈等，沒想到因為疫情關係，媽媽黃雅?考量下，最後放棄節目邀約。黃士杰坦言，好不容易得到的表現機會，卻因疫情生變，一時無法接受，半年多來只想放空，直到接到人生第一支廣告，才重拾動力，廣告更累積107萬次點擊，表現相當亮眼。

黃士杰也參與王傳一、李沐等主演的電視電影《我叫梁山伯》，身高183公分的他劇中飾演籃球隊長，回想試鏡時，導演朱峰要他減肥，結果到開拍時根本沒瘦，黃士杰慚愧說「真的對導演很抱歉，我也想瘦，但拍攝期間早起、晚收工，我竟然還胖4公斤」。黃士杰說這回拍攝期很短，希望之後有機會接拍長壽劇，可以演得過癮。

葉小毅拍攝IKEA廣告。（翻攝網路）

黃士杰拍攝潤泰廣告。（翻攝網路）

葉小毅拍攝魚丁糸〈沙發裡有沙發Radio〉MV。（翻攝Youtube）

(中時 )