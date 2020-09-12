新北市推動水汙染防治措施，推動生活汙水下水道建設、設置濕地及礫間現地處理設施，另針對工業廢水也結合相關局處積極管理；環保局表示，截至8月底接管率達66.11％，累積接管戶105萬6745戶外，淡水河截流系統仍持續截流操作中，後續配合中央污水六期建設計畫，繼續推動新北各區汙水建設。

環保局說明，淡水河流域由新店溪、大漢溪、基隆河及淡水河匯流而成，流經新北市、台北市、桃園市及基隆市等縣市，因新北市交通及地理位置等優越原因，轄內工商蓬勃發展，水污染列管事業1799家，以大漢溪河系約800家的列管事業比例最高，其中不乏電鍍、金表及印刷電路板等高污染行業群聚，間接導致塔寮坑溪匯入淡水河（新海大橋）偶有水質不佳等情況，另淡水河具潮汐變化，因潮汐推移導致污染容易淤積於新海大橋至忠孝橋之間。

環保局表示，為了提升淡水河流域水環境品質，新北成立「新北市河川流域治理平台」，由副市長謝政達擔任會議召集人，每月召開會議，除借重副秘書長邱敬斌治理經驗，另視個案內容邀集環保、水利、經發、農業、城鄉、地政、拆大、研考會、轄區公所等權責機關研商討論。藉由市府團隊分工合作，以河道工程改善、輔導管制、稽查管制等方式多管齊下，提升整體環境品質。

另環保局針對轄下水污染列管事業，也要求工廠於營運前應先設置廢水處理設施，經審查確認才能發放排放許可；更落實產源責任，宣導水污法法規或廢水處理操作實務；也針對工廠(電鍍、金屬表面處理業等)污染熱區附近流域，對真色色度（ADMI）及重金屬銅加嚴管制，逐步讓河川內重金屬合格率逐年提升。

此外，新北市環保局也定期監測河川水質以及運用科學稽查輔助，包括水質連續監測、地下不明異常管線探測、雨水分支管或側溝內部攝影調查暗渠內有無不明暗管、利用透地雷達查探地下有無異常結構體、空中攝影蒐證、即時影像監控等；還有針對歷年曾有違規紀錄的業者進行深度稽查，並適時聘請專家學者到工廠現場輔導，提出具體且可行的改善建議；以及與檢警建立聯繫合作平臺機制，積極蒐證、佈線追查。

環保局指出，去年度稽查事業共7,212家次，處分323件，處份金額1980萬1098元，停工18件，移送10件。今年度截至7月底止，稽查事業共3418家次，處分179件，處份金額1266萬9113元，停工16件，移送7件，歇業1件。

環保局強調，淡水河全流域嚴重污染長度比例由92年21.8％下降至109年1-7月 5.6％，已逐漸改善，RPI由92年4.28(中度污染)改善至109年1-7月2.88(輕度污染)。另依據環保署「水體污染總量管制執行手冊」推估109年BOD污染來源(生活污水97％、事業2.5、畜牧業0.5％)，環保局表示河川整治水質需觀察長期的變化趨勢，而不能用單一次監測數據以篇概全論之。

(中時 )